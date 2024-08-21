Федеральна рада Швейцарії у середу, 21 серпня, ухвалила рішення щодо приєднання до 14-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, оголошеного 24 червня. Заходи набудуть чинності 27 серпня.

Про це повідомив урядовий портал Швейцарії.

"21 серпня Федеральна рада ухвалила рішення про вжиття додаткових заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Ефективна реалізація санкцій проти Росії та міжнародна координація мають велике значення для Федеральної ради", – йдеться у заяві уряду Швейцарії.

Зокрема Швейцарія підтримала заборону на російські алмази, а також санкції щодо 69 осіб та 47 організацій.

Федеральна рада також пролонгувала можливість отримання дозволів на вилучення інвестицій із російської економіки. Мета цього кроку – забезпечити швейцарським компаніям умови для законного припинення діяльності на території РФ.

Крім того, 14-й пакет санкцій ЄС передбачає низку додаткових заходів, які зараз детально вивчаються в уряді Швейцарії. Федеральна рада обговорить ці заходи в установленому порядку.

Нагадаємо, на думку Євгена Чичваркіна, західні санкції тільки зміцнили путінський режим і зробили його більш незалежним.

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