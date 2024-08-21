"Карпати" розгромили "Чорноморець" та вийшли до 1/8 фіналу Кубка України

"Карпати" розгромили "Чорноморець" у матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 3:0 .

Ще до перерви "леви" двічі вразили ворота одеситів. На 33-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Олег Очеретько, а потім на 41-й хвилині перевагу господарів поля зміцнив Орест Кузик.

У другому таймі "зелено-білі" довели справу до розгрому. На 74-й хвилині голом відзначився Амбросій Чачуа.

Таким чином, підопічні Владислава Лупашка вийшли до 1/8 фіналу Кубка України. Свого суперника на цій стадії "Карпати" дізнаються після проведення жеребкування. Базова дата матчів – 30 жовтня.

Наступний поєдинок "Карпати" проведуть 26 серпня на виїзді проти ЛНЗ в рамках 4-го туру УПЛ. Того ж дня "Чорноморець" завітає в гості до "Лівого Берега".

Наразі львів'яни з 4 очками після трьох матчів посідають восьме місце в УПЛ. "Моряки" перебувають на 11-й позиції, маючи у своєму активі 3 бали.

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