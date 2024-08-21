В ЄС розповіли, що може допомогти у досягненні миру в Україні

Боррель виступив за зняття обмежень на удари ЗСУ по військових цілях Росії

Зняття обмежень на удари по Росії західною зброєю допоможе мирним зусиллям України.

Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель у соцмережі Х.

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За його словами, наступ України на Курщині став сильним ударом по наративу російського диктатора Путіна.

Боррель вважає, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків:

посилення самооборони України і позбавлення Росії "притулку для атак і бомбардувань українських міст та інфраструктури".

порятунок життів і зменшення руйнувань в Україні.

допомога щодо просування мирних зусиль.

"Як я сказав українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі, та на обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня щодо продовження нашої підтримки України", – зазначив голова дипломатії Євросоюзу.

Раніше експерт припустив, що Джо Байден може підвищити градус протистояння під кінець свого терміну та зняти обмеження Америки на удари України по Росії.

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