В ЕС рассказали, что может помочь в достижении мира в Украине

Боррель выступил за снятие ограничений на удары ВСУ по военным целям России

Снятие ограничений на удары по России западным оружием поможет мирным усилиям Украины.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель в соцсети Х.

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По его словам, наступление Украины на Курщине стало сильным ударом по нарративу российского диктатора Путина.

Боррель считает, что снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, согласно международному праву, имело бы несколько важных последствий:

усиление самообороны Украины и лишение России "убежища для атак и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры".

спасение жизней и уменьшение разрушений в Украине.

помощь в продвижении мирных усилий.

"Как я сказал украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, ЕС полностью поддерживает борьбу Украины с российской агрессией. Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе, и обсуждения с министрами иностранных дел и министрами обороны ЕС на следующей неделе по продолжению нашей поддержки Украины", – отметил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее эксперт предположил, что Джо Байден может повысить градус противостояния на исходе своего срока и снять ограничения Америки на удары Украины по России.

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