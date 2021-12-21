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Турецький танкер зазнав аварії та заблокував протоку Босфор

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Турецький танкер зазнав аварії та заблокував протоку Босфор

KEGM

Причиною аварії став якір, який випав з танкера.

Біля Стамбула танкер USICHEM, завантажений соняшниковою олією, рухаючись протокою Босфор, зазнав аварії, в результаті чого заблокував рух кораблів та човнів.

Про це повідомляє KEGM.

Зазначається, турецький танкер прямумав протокою Босфор на південь. Однак просто під час руху з танкера випав якір, через що зупинили рух кораблів та човнів. Чому якір випав - невідомо. Наразі працюють над лідквідацією аварії, аби відновити рух протокою. 

Раніше повідомлляи, що із власника танкеру "Делфі", який майже рік пролежав на мілині біля одеського пляжу, стягнули через суд 16 тис. доларів за шкоду довкіллю. Тоді протягом майже 12 місяців із судна в море періодично витікали нафтопродукти.

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