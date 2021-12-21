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Турецкий танкер потерпел крушение и заблокировал пролив Босфор

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Турецкий танкер потерпел крушение и заблокировал пролив Босфор

KEGM

Причиной аварии стал якорь, выпавший из танкера.

Возле Стамбула танкер USICHEM, загруженный подсолнечным маслом, двигаясь по проливу Босфор, потерпел крушение, в результате чего заблокировал движение кораблей и лодок.

Об этом сообщает KEGM.

Отмечается, турецкий танкер направлялся по проливу Босфор на юг. Однако прямо во время движения из танкера выпал якорь, из-за чего остановили движение кораблей и лодок. Почему якорь выпал – неизвестно. Сейчас работают над лидвидацией аварии, чтобы восстановить движение по проливу.

Ранее сообщалось, что с владельца танкера "Делфи" , который почти год пролежал на мели у одесского пляжа, взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде. Тогда почти 12 месяцев с судна в море периодически вытекали нефтепродукты.

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