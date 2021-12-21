Турецкий танкер потерпел крушение и заблокировал пролив Босфор

Причиной аварии стал якорь, выпавший из танкера.
Возле Стамбула танкер USICHEM, загруженный подсолнечным маслом, двигаясь по проливу Босфор, потерпел крушение, в результате чего заблокировал движение кораблей и лодок.
Об этом сообщает KEGM.
Отмечается, турецкий танкер направлялся по проливу Босфор на юг. Однако прямо во время движения из танкера выпал якорь, из-за чего остановили движение кораблей и лодок. Почему якорь выпал – неизвестно. Сейчас работают над лидвидацией аварии, чтобы восстановить движение по проливу.
Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü танкер, Стамбул Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz Coordasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARO-5 pic.twitter.com/GI7KyMgCn8— KEGM (@kiyiemniyet) December 21, 2021
Ранее сообщалось, что с владельца танкера "Делфи" , который почти год пролежал на мели у одесского пляжа, взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде. Тогда почти 12 месяцев с судна в море периодически вытекали нефтепродукты.
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