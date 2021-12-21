Боевики выдвинули Киеву условия для проведения обмена пленными

Террористы готовы провести обмен пленными на третий день после принятия документа.

Представители террористической так называемой "ЛНР" предложили Украине утвердить их "дорожную карту" по соблюдению минских соглашений. После этого они согласны провести обмен пленными.

Об этом сообщила представительница "ЛНР" Ольга Кобцева по итогам "заседания подгруппы", пишет российский ТАСС.

Как отмечается, традиционно боевики обвинили Украину в мол, нарушении обязательств, а поэтому предложили утвердить указанный "протокол".

"В рамках дорожной карты после ее утверждения Верховной радой обмен и освобождение людей производится на третий день", — сказала Кобцева.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в списках на обмен с боевиками — более 90 человек — это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых заданий.

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