Бойовики висунули Києву умови для проведення обміну полоненими

Терористи готові провести обмін полоненими на третій день після ухвалення іхнього документа.

Представники терористичної так званої "ЛНР" запропонували Україні затвердити їхню "дорожню карту" щодо дотримання мінських угод. Після цього вони згідні провести обмін полоненими.

Про це повідомила представниця "ЛНР" Ольга Кобцева за підсумками "засідання підгрупи", пише російський ТАСС.

Як зазначається, традиційно бойовики звинуватили Україну в, мовляв, порушенні зобов'язань, а тому запропонували затвердити зазначений "протокол".

"У рамках дорожньої карти після її затвердження Верховною радою обмін та звільнення людей проводиться на третій день", - сказала Кобцева.

Раніше речник української делегації у ТКГ, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у списках на обмін з бойовиками - понад 90 осіб - це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань.

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