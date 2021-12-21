Счастливый Пустовит прокомментировал развод с Сашей Бо: "Подкиньте варианты"

Блогер показался без кольца.

Украинский блогер Игорь Пустовит, который на днях официально развелся с женой, бизнесвумен Сашей Бо, похоже, тоже очень счастлив.

В фотоблоге он запостил черно-белое фото, где улыбается и демонстрирует руку без кольца. Игорь также прокомментировал произошедшее.

Игорь Пустовит / instagram.com/pustovit

"Протягиваю вам руку, на которой нет кольца, намекая, что с сегодняшнего дня я официально разведен, в конце концов. Подкиньте в комментарии варианты стран, куда сейчас можно без проблем слетать, отпраздновать уже официальное событие", — написал он.

В ответ пользователи предложили Пустовиту поехать в Ригу, где отдыхает Соня Стужук. Бывшая подружка Бо и ее экс-муж интригуют поклонников своим "романом".

Также пользователи несколько раскритиковали блогера.

Думала, будете умнее ее и не напишете такого

Не думаю, что это событие осчастливило вас, это всего-навсего ответ бывшей жене и маска, что вам не хуже, чем ей... Но вы и сами знаете свою правду...

Саркастическая радость

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