Блогеры были в браке шесть лет.

Известные украинские блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит официально развелись.

Так, эксы, объявившие о разрыве еще летом, теперь законно больше не муж и жена. Об этом Александра сообщила на своей странице в Instagram. Звезда Сети запостила фото, где смеется на камеру в роскошном черном платье с экстремальным разрезом и глубоким декольте.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Официально разведена", – написала Бо и добавила смайлик в виде бокалов с шампанским.

Фолловеры бизнесвумен порадовались за нее в комментариях:

Неужели это произошло!

Мои поздравления

Свободная птица, теперь можно расправить крылья

Тем временем Игорь пока не прокомментировал событие.

Напомним, в сентябре Саша Бо шокировала подробности жизни с Игорем. Так, она рассказала, что бывший возлюбленный издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

Со своей стороны, Игорь дал интервью-ответ на упреки экс-возлюбленной. Он прокомментировал все обвинения, о которых говорила его бывшая в интервью Маше Ефросининой. Также Игорь тогда рассказал, что Бо встречается с бывшим одногруппником.

Вскоре в Сети появилось фото Саши с ее новым бойфрендом-красавчиком. Им оказался стоматолог, ее бывший одногруппник из Ивано-Франковска Платон Тарнавский.

Саша Бо и Платон Тарнавский

Но сама блогерша пока не публикует фото лица любимого.

Со своей стороны, Игорь интригует фолловеров своим вероятным романом с бывшей подругой его экс-жены – Софией Стужук. Так, недавно их застукали за нежными поцелуями.

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/dima_varvaruk

Эксы воспитывают двоих сыновей. Как они поделили имущество и права на опеку, пока неизвестно.

Читайте также: