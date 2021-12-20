Блогери були у шлюбі шість років.

Відомі українські блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися.

Так, екси, які оголосило про розрив ще влітку, тепер законно більше не чоловік та дружина. Про це Олександра повідомила на своїй сторінці в Instagram. Зірка Мережі запостила фото, де сміється на камеру у розкішній чорній сукні з екстремальним розрізом та глибоким декольте.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Офіційно розлучена", – написала Бо і додала смайлик у вигляді келихів з шампанським.

Фоловери бізнесвумен пораділи за неї у коментарях:

Невже це сталося!

Мої вітання

Вільна птаха, тепер можна розправити крила

Тим часом, Ігор поки що не прокоментував подію.

Нагадаємо, у вересні Саша Бо шокувала подробицями життя з Ігорем. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

Зі свого боку, Ігор дав інтерв'ю-відповідь на закиди екскоханої. Він прокоментував усі звинувачення, про які говорила його колишня в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Також Ігор тоді розповів, що Бо зустрічається з колишнім одногрупником.

Невдовзі у Мережі з'явилося фото Саші з її новим бойфрендом-красунчиком. Ним виявився стоматолог, її колишній одногрупник із Івано-Франківська Платон Тарнавський.

Саша Бо та Платон Тарнавський

Але сама блогерка поки що не публікує фото обличчя коханого.

Зі свого боку, Ігор інтригує фоловерів своїм ймовірним романом із колишньою подругою його ексдружини – Софією Стужук. Так, нещодавно їх заскочили за ніжними поцілунками.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / instagram.com/dima_varvaruk

Екси виховують двох синів. Як вони поділили майно та права на опіку, поки що невідомо.

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