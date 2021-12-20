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У Луцьку мисливський собака знайшов на цвинтарі зниклого чоловіка

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У Луцьку мисливський собака знайшов на цвинтарі зниклого чоловіка

pixabay.com

Пенсіонер заблукав і перебував у безпорадному стані.

У місті Луцьку перехожий, який вигулював собаку, випадково знайшов 81-річного чоловіка, який заблукав на кладовищі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області. 

Ця пригода сталася ще в неділю, 19 грудня. Під час прогулянки поблизу кладовища на вулиці Чернишевського пес мисливської породи раптом почав тягнути свого господаря на територію цвинтаря. Пішовши за собакою, чоловік натрапив на 81-річного пенсіонера.

Як виявилося, він пішов з дому ще напередодні увечері та заблукав. 

Перехожий впізнав чоловіка, оскільки читав новини про його розшук. Відтак він звернувся до поліції. 

Патрульні, які прибули на місце, побачили, що пенсіонер перебуває у безпорадному стані. Вони встановили його місце проживання та доправили додому до дружини. 

Шокована жінка зраділа його поверненню і не могла надякуватися людям, які врятували її чоловіка.

Нагадаємо, раніше у Волинській області після побоїв від чоловіка померла жінка. До поліції повідомили родичі загиблої, які знайшли її тіло.

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