У Луцьку мисливський собака знайшов на цвинтарі зниклого чоловіка

У Луцьку мисливський собака знайшов на цвинтарі зниклого чоловіка

Пенсіонер заблукав і перебував у безпорадному стані.

У місті Луцьку перехожий, який вигулював собаку, випадково знайшов 81-річного чоловіка, який заблукав на кладовищі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Ця пригода сталася ще в неділю, 19 грудня. Під час прогулянки поблизу кладовища на вулиці Чернишевського пес мисливської породи раптом почав тягнути свого господаря на територію цвинтаря. Пішовши за собакою, чоловік натрапив на 81-річного пенсіонера.

Як виявилося, він пішов з дому ще напередодні увечері та заблукав.

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Перехожий впізнав чоловіка, оскільки читав новини про його розшук. Відтак він звернувся до поліції.

Патрульні, які прибули на місце, побачили, що пенсіонер перебуває у безпорадному стані. Вони встановили його місце проживання та доправили додому до дружини.

Шокована жінка зраділа його поверненню і не могла надякуватися людям, які врятували її чоловіка.

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