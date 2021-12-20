У Карпатах під час катання на лижах травмувалися двоє туристів

Травмувалися туристи зі Львова та Чернігова.

На горі Тростян Львівської області рятувальники надали допомогу двом туристам-лижникам, які травмувалися під час катання.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

"19 грудня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі г. Тростян надали допомогу 2-м травмованим туристам-лижникам. Рятувальники надали допомогу травмованому туристу зі Львова, 2002 року народження. Він травмував ліву ногу. Та допомогли лижниці з м. Чернігова, 1980 року народження, яка травмувала ліву ногу", - йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними надзвичайників, рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, а потім передали медикам для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, рятувальники розробили застосунок для мандрівників, які йдуть в гори. Як він працює - читайте за цим посиланням.

Читайте також: