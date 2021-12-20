Григорий Лепс официально развелся с супругой после 20 лет брака

59-летний шансонье снова завидный холостяк.

Российский шансонье Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

Как передает Telegram-канал Super, заседание состоялось сегодня, в ходе которого суд удовлетворил иск Шаплыковой. В зал суда пришел только представитель экс-супруги Лепса, сам артист со всем согласился раньше времени и на заседании не явился, как и его экс-избранница.

Отметим, что новость о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой появилась в СМИ больше недели назад. Вскоре в СМИ начали писать, что шансонье после этого дважды попал в больницу и оба раза – в очень нетрезвом состоянии. Поговаривали, что артисту даже понадобилась помощь психотерапевта.

Григорий Лепс с женой / instagram.com/gvleps

После этого Лепс вышел на связь с поклонниками и заверил, что все, что о нем написали – неправда. Он подтвердил, что был в больнице, но только один день. Помощь врача, по словам Лепса, ему понадобилась из-за ухудшения состояния здоровья – у артиста был гипертонический криз.

Напомним, Григорий и Анна познакомились в 2000 году. Два года спустя Лепс и Шаплыкова поженились. Супруги воспитывают двух дочерей и сына. Анна Шаплыкова стала для Лепса второй женой. Раньше он был женат на Светлане Дубинской.

Григорий Лепс с женой / instagram.com/gvleps

Напомним, Григий Лепс в мае 2018-го незаконно посещал оккупированный Крым. СБУ запретило артисту въезд на территорию Украины.

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