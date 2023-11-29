У МЗС РФ зробили заяву про війну із НАТО

Російський дипломат вірить, що його країна-терористка зможе перемогти НАТО.
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія готова до збройного військового конфлікту із НАТО.
Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю пропагандистському виданню.
"Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма засобами, які є в нашому розпорядженні", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати в майбутньому збройний конфлікт РФ і блоку.
Ба більше, він вірить, що Росія переможе країни-члени НАТО.
"Люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, мабуть, увірували, що меж їхнього власного "гемблінгу" (азартна гра - ред.), гри на підвищення ставок, немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто програв", - додав російський дипломат.
Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман висловив припущення, шо Путін, ймовірно, готує напад на країну НАТО.
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