В МИД РФ сделали заявление о войне с НАТО

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия готова к вооруженному военному конфликту с НАТО.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью пропагандистскому изданию.

"Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженный конфликт РФ и блока.

Более того, он верит, что Россия победит страны-члены НАТО.

"Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственного "гэмблинга" (азартная игра – ред.), игры на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться среди проигравших", — добавил российский. дипломат.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказал предположение, что Путин, вероятно, готовит нападение на страну НАТО.

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