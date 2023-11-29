В МИД РФ сделали заявление о войне с НАТО

Российский дипломат верит, что его страна-террористка сможет победить НАТО.
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия готова к вооруженному военному конфликту с НАТО.
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью пропагандистскому изданию.
"Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженный конфликт РФ и блока.
Более того, он верит, что Россия победит страны-члены НАТО.
"Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственного "гэмблинга" (азартная игра – ред.), игры на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться среди проигравших", — добавил российский. дипломат.
Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказал предположение, что Путин, вероятно, готовит нападение на страну НАТО.
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