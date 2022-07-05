У Німеччині працює понад 2 тисячі агентів Путіна - ЗМІ

Водночас російських секретних агентів у ФРН може бути значно більше.
Німецькі органи безпеки зараз офіційно налічують близько 200 російських секретних агентів, які діють у Німеччині.
Але загальна кількість шпигунів Путіна в цій країні, ймовірно, набагато більша: експерти оцінюють їх до 2000. Водночас їх може бути значно більше.
Про це пише німецьке видання Bild.
"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. І ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - попередив колишній керівник британської розвідки Джон Сойер.
Вони збирають інформацію про політиків, керівників компаній, критиків Росії та передають її до Кремля.
За словами експерта з внутрішніх справ СДПН Себастьяна Фідлера, ще однією метою є дестабілізація ситуації серед німецьких громадян: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".
Нагадаємо, Росія розглядає декілька сценаріїв розвитку війни в Україні. Окупанти діють залежно від ситуації. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ворог сам не впевнений, що робитиме завтра чи післязавтра, тому орієнтується по ситуації.
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