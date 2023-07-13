У Польщі в дитсадку через виноград помер 3-річний хлопчик

Прокуратура розслідує трагедію.
У Польщі в Жешуві у дитсадку помер 3-річний хлопчик. За даними ЗМІ, трагедія сталася через те, що він вдавився виноградом.
Про це пише onet.pl.
Розслідування у справі про "наражання 3-річної дитини на безпосередню небезпеку загибелі або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень працівниками дитячого закладу в Жешуві та вбивство через необережність" було розпочато районною прокуратурою міста Жешува.
Прокурор Аркадіуш Ярош підтвердив, що "в інтересах слідства, а також добробуту родини неповнолітнього жодної додаткової інформації про описаний процес ЗМІ не буде надано".
Незважаючи на попередні заяви, ЗМІ так і не отримали попереднього висновку за результатами розтину тіла хлопчика. Згодом стало відомо, що причиною трагедії стало удавлення виноградом.
Нагадаємо, в Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив.
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