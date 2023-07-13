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В Польше в детсаду из-за винограда умер 3-летний мальчик

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1088
Время на прочтение
1 мин
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В Польше в детсаду из-за винограда умер 3-летний мальчик

В Польше в детсаде умер ребенок / Фото: УНИАН

Прокуратура расследует трагедию.

В Польше в Жешуве в детском саду скончался 3-летний мальчик. По данным СМИ, трагедия произошла из-за того, что он подавился виноградом.

Об этом пишет onet.pl.

Расследование по делу о "поставлении 3-летнего ребенка в непосредственную опасность гибели или причинение тяжких телесных повреждений работниками детского учреждения в Жешуве и убийство по неосторожности" было начато Районной прокуратурой города Жешув.

Прокурор Аркадиуш Ярош подтвердил, что "в интересах следствия, а также благосостояния семьи несовершеннолетнего, никакой дополнительной информации об описанном процессе СМИ не будет предоставлено".

Несмотря на предварительные заявления, СМИ так и не получили предварительного заключения по результатам вскрытия тела мальчика. Впоследствии стало известно, что причиной трагедии стало удушение виноградом.

Напомним, в Польше мужчину переехал скоростной поезд, а он даже не заметил.

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Дата публикации
Просмотры
1088
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