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Оккупантов выбили с острова на Днепре: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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1155
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Оккупантов выбили с острова на Днепре: видео

Украинские воины штурмовали позиции врага на острове на Днепре / Фото: скриншот с видео

Работу штурмовой группы закончили операторы FPV-дронов.

На одном из островов Днепра воины 73-го морского центра специальных операций ССО ВСУ совершили штурм вражеских позиций, где находился объект, ухудшавший работу средств воздушной разведки.

Соответствующее видео было опубликовано в четверг, 13 июля, на Facebook-странице командования Сил специальных операций.

Украинские воины штурмовали позиции врага на двух лодках после проведения аэроразведки. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV-дронов.

“В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того, обезврежено 5 оккупантов”, — говорится в сообщении.

Оккупантов выбили с острова на Днепре

Оккупантов выбили с острова на Днепре

Напомним, украинские военные удачно отработали по вражеским позициям в Токмаке — ликвидировано около 200 оккупантов вместе с "комендантом".

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Дата публикации
Просмотры
1155
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