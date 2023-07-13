Окупантів вибили з острова на Дніпрі: відео

На одному з островів Дніпра воїни 73-го морського центру спеціальних операцій ССО ЗСУ здійснили штурм ворожих позицій, де був розташований об’єкт, що погіршував роботу засобів повітряної розвідки.

Відповідне відео опубліковане у четвер, 13 липня, на Facebook-сторінці командування Сил спеціальних операцій.

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Українські воїни штурмували позиції ворога на двох човнах після проведення аеророзвідки. Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV-дронів.

“В результаті операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Окупантів вибили з острова на Дніпрі

Нагадаємо, українські військові вдало відпрацювали по ворожих позиціях у Токмаку - ліквідовано близько 200 окупантів разом із "комендантом".

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