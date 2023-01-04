У США дозволили продавати в аптеках таблетки для аборту

У Сполучений Штатат Америки дозволили аптекам у роздрібних торгових мережах продавати таблетки для переривання небажаної вагітності. Йдеться про продаж міфепристону.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення щодо міфепристону - синтетичного стероїдного лікарського засобу ухвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів. До слова, сталося це незважаючи на те, що дедалі більше американських штатів прагнуть заборонити медикаментозний аборт.

Міфепристон використовують для медикаментозного аборту. Часто - у комбінації з мізопростолом. Донедавна препарат відпускала лише низка аптек поштою, або це робили спеціально сертифіковані лікарі та клініки. За новими правилами, пацієнткам буде необхідний рецепт від лікаря. Втім, вже будь-яка аптека, що погодиться приймати такі приписи та дотримуватися низки інших обмежень, зможе продавати таблетки безпосередньо.

Нагадаємо, у червні 2022-го Верховний суд США скасував ухвалу 1973-го, що визнала конституційною право на аборт. Так зване "рішення Ро проти Вейда" дало американкам на федеральному рівні свободу здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Тепер переривання небажаної вагітності має вирішуватись на рівні законодавства кожного зі штатів.

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