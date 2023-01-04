В США разрешили продавать в аптеках таблетки для аборта

В США разрешили аптекам в розничных торговых сетях продавать таблетки для прерывания нежелательной беременности. Речь идет о продаже мифепристона.

Об этом сообщает Reuters.

Решение о мифепристоне — синтетическом стероидном лекарственном средстве приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. К слову, произошло это, несмотря на то, что все больше американских штатов стремятся запретить медикаментозный аборт.

Мифепристон используют для медикаментозного аборта. Часто – в комбинации с мизопростолом. До недавнего времени препарат отпускал только ряд аптек по почте, или это делали специально сертифицированные врачи и клиники. По новым правилам, пациенткам будет необходим рецепт от врача. Впрочем, уже любая аптека, которая согласится принимать такие предписания и соблюдать ряд других ограничений, сможет продавать таблетки напрямую.

Напомним, в июне 2022-го Верховный суд США отменил постановление 1973-го, признавшее конституционным право на аборт. Так называемое "решение Ро против Вейда" дало американкам на федеральном уровне свободу совершить аборт без избыточных государственных ограничений. Теперь прерывание нежелательной беременности должно разрешаться на уровне законодательства каждого из штатов.

Читайте также: