Кулеба анонсировал "важные месяцы" на пути членства Украины в ЕС

Кулеба примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в текущем месяце.

На пути членства Украины в Европейском Союзе 2023 год и уже эти зимние месяцы будут очень важны.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге 4 января.

Министр напомнил, что по приглашению Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза 23 января. По его мнению, это проявление доверия, которое также свидетельствует, что сегодня Украина является равноправным участником европейской политики безопасности.

"Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в январе. Важной темой будет подготовка к саммиту Украины 3 февраля", — сказал Кулеба.

По его словам, важной темой саммита станут предварительные переговоры по вступлению Украины в ЕС. Кроме того, на саммите будет идти речь об имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского и усилении санкций против России.

Напомним, 2 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили подготовку саммита Украина – ЕС, который должен пройти в начале февраля.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что у Украины будет будущее в ЕС и благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче.

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