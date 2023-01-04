Кулеба анонсував "важливі місяці" на шляху членства України в ЄС

Кулеба візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС цього місяця.

На шляху членства України в Європейському Союзі 2023 рік і вже ці зимові місяці будуть дуже важливими.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу 4 січня.

Міністр нагадав, що на запрошення Верховного представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 23 січня. На його думку, це є проявом довіри, який також засвідчує, що сьогодні Україна є рівноправним учасником європейської безпекової політики.

"Цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС. Я отримав запрошення від Жозепа Борреля взяти участь у першому у 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться в січні. Важливою темою буде підготовка до саміту Україна 3 лютого", - сказав Кулеба.

За його словами, важлива темою саміту стануть попередні переговори вступу України до ЄС. Крім того, на саміті буде йтися про імплементацію формули миру президента Володимира Зеленського та посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 2 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський поговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підготовку саміту Україна – ЄС, який має відбутися на початку лютого.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Україна буде мати майбутнє в ЄС і завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.

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