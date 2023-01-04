Шукали HIMARS та "здавали" енергооб’єкти на Донеччині – засуджено ще чотирьох агентів РФ

Зрадники збирали дані про об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області та позиції ЗСУ.

В Україні засудили на термін від від 6 до 8 років чотирьох зрадників, які збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що насамперед їх цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Крім цього, зловмисники інформували ворога про технічний стан енергооб’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.

Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донецької області. Зокрема, серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі.

Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.

Війна в Україні та зрадники

Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці виявляють та затримують громадян, які пішли на співпрацю з ворогом.

Так, СБУ затримала в Херсоні колишню очільницю так званої "філії російської залізниці", яка під час окупації допомагала перекидати до України військові ешелони з Росії.

У Харківській області колишній 27-річний поліцейській погодився співпрацювати з російською окупаційною владою та вступив до лав їхнього незаконного збройного формування. Зрадника затримали після деокупації.

У Херсоні затримали місцевого жителя, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста, а українських патріотів затримував та відправляв до катівень.

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