Искали HIMARS и "сдавали" энергообъекты в Донецкой области — осуждены еще четыре агента РФ

Предатели собирали данные об объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области и позициях ВСУ.

В Украине осудили на срок от 6 до 8 лет четырех предателей, собиравших информацию о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что, прежде всего, их интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях. Кроме того, злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергообъектов, по которым российские оккупанты совершали ракетные удары.

Преступники были задержаны в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области. В частности, среди осужденных – вражеский информатор, пытавшийся выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о возобновлении электроснабжения в районе.

Полученные сведения требовались оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Война в Украине и предатели

С начала полномасштабного вторжения правоохранители обнаруживают и задерживают граждан, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Так, СБУ задержала в Херсоне бывшую главу так называемого "филиала российской железной дороги", которая во время оккупации помогала перекидывать в Украину военные эшелоны из России.

В Харьковской области бывший 27-летний полицейский согласился сотрудничать с российскими оккупационными властями и вступил в ряды их незаконного вооруженного формирования. Предателя задержали после деоккупации.

В Херсоне задержан местный житель, который охранял административные здания рашистов во время оккупации города, а украинских патриотов задерживал и отправлял в застенки.

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