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"Шлях буде ще довгим": Бербок висловилася про вступ України до Євросоюзу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Шлях буде ще довгим": Бербок висловилася про вступ України до Євросоюзу

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

За її словами,  Європа бачить своє майбутнє разом із українцями.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз докладає зусиль, аби допомогти Україні стати його частиною. Надання статусу нашій країні на кандидатство у члени ЄС вона назвала історичним моментом.

Про це Бербок заявила в інтерв'ю румунського каналу "Digi 24".

За її словами, наразі вступ України до ЄС та НАТО неможливий "зі зрозумілих причин". Втім, Європа бачить своє майбутнє разом із українцями.

"Шлях туди буде ще довгим і, звичайно, іноді важким. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в процесі гармонізації її правової системи та стандартів із стандартами ЄС, тим самим прокладаючи шлях до вступу", - наголосила керівниця МЗС Німеччини.

Дипломатка наглошує, що Єс необхідно також зробити "свою домашню роботу", аби продумати механізм, як приймати рішення у розширеному союзі.

"Ось чому ми підтримуємо реформи. Наприклад, застосування системи голосування кваліфікованою більшістю у низці питань", - додала Бербок. 

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наразі питання про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні не стоїть. Вона також висловила впевненість, що війна обовʼязково закінчиться за столом переговорів.

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Дата публікації
Перегляди
1640
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