Опади припиняться: прогноз погоди в Україні на середу, 28 грудня

У середу, 28 грудня, опади в Україні припиняться.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 28 грудня в країні буде переважно сухо, лише на Лівобережжі вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла, на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.

У Києві 28 грудня також буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

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Як прогнозує Наталія Діденко, Україна в середу опиниться під впливом потужної південної зони підвищеного атмосферного тиску. Тому в більшості областей суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0-5° тепла, на півдні 3-8°.

У Києві 28 грудня істотні опади малоймовірні. Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного. Вночі в столиці близько нуля, вдень 1-3° з позначкою "плюс".

Прогноз на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яким буде наступний місяць зими - січень. Так за їхніми прогнозами перша половина січня очікується аномально теплою, а от вже у другій половині місяця до України прийде справжня зима з похолоданням та снігопадами.

Водночас періоди похолодання, коли температура повітря опускатиметься до мінус 15-20° морозу, будуть короткотривалими.

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