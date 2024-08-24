Угорські компанії потрапили під санкції США: що відомо

США ввели санкції проти двох угорських компаній, які співпрацюють із Росією.

Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман.

"Сьогодні зустрівся з представниками угорського МЗС, щоб повідомити їх про те, що Сполучені Штати вводять санкції щодо низки цілей, включаючи два суб'єкти в Угорщині, один з яких бере участь у зміцненні російського енергетичного сектора, а інший постачає військову машину Росії", — написав Пресман на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Дипломат зазначив, що Сполучені Штати "як і раніше стурбовані" прагненням уряду Віктора Орбана поглибити зв'язки з Кремлем та зберегти залежність Угорщини від постачання російських енергоресурсів.

Зокрема, під санкції потрапила компанія Matrix Metal, яка базується в Угорщині та постачала російським компаніям Eksiton і Displei Komponent товари першочергового попиту, включаючи електронні інтегральні схеми.

"Компанія "Матрікс Метал", "Екситон" та "Дисплей Компонент" були включені до списку санкцій відповідно до указу 14024 за діяльність у технологічному секторі економіки Російської Федерації", — йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів США про новий пакет санкцій.

Відомо, що Eksiton займається імпортом компонентів для винищувачів "Су" різних модифікацій, а Displei Komponent є військовим підрядником і розробником зенітних систем.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги та накладення чергових санкцій на близько 400 суб'єктів, які тим чи іншим чином спонсорують кремлівський режим та його агресію проти України.

Читайте також: