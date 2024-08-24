Венгерские компании попали под санкции США: что известно

США ввели санкции против двух венгерских компаний, сотрудничающих с Россией.

Об этом сообщил посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

"Сегодня встретился с представителями венгерского МИДа, чтобы уведомить их о том, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении ряда целей, включая два субъекта в Венгрии, один из которых участвует в укреплении российского энергетического сектора, а другой снабжает военную машину России", – написал Прессман на своей странице в социальной сети X.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты "по-прежнему обеспокоены" стремлением правительства Виктора Орбана углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от поставок российских энергоресурсов.

В частности, речь идет о базирующейся в Венгрии компании Matrix Metal, которая поставляла российским компаниям Eksiton и Displei Komponent товары первоочередного спроса, включая электронные интегральные схемы.

"Компания "Матрикс Метал", "Экситон" и "Дисплей Компонент" были включены в санкционный список в соответствии с указом 14024 за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации", – говорится в пресс-релизе Министерства финансов США о новом пакете санкций.

Известно, что Eksiton занимается импортом компонентов для производства истребителей "Су" разных модификаций, а Displei Komponent является военным подрядчиком и разработчиком зенитных систем.

Напомним, накануне Дня Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи и наложении очередных санкций на около 400 субъектов, которые тем или иным образом спонсируют кремлевский режим и его агрессию против Украины.

Читайте также: