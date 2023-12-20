В Росії оштрафували Google на 4,6 млрд: що вимагає РФ

Приводом для складання протоколу щодо Google стали відеоролики, в яких міститься інформація, яку у РФ вважають “фейками”.

В Росії суд Москви призначив компанії Google штраф в розмірі 4,6 млрд рублів. У РФ образилися на те, що платформа YouTube не видалила інформацію, яку в країні-агресорці вважають забороненою.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Як зазначається, приводом для складання протоколу щодо Google стали відеоролики, в яких міститься інформація, яку у РФ вважають “фейками”. Зокрема, про російську армію, пропаганду ЛГБТ та екстремістські матеріали.

Російські засоби масової пропаганди заявляють, що це вже третій штраф, призначений компанії за не видалення матеріалів. У грудні 2021 року Google оштрафували на 7,2 мільярда рублів, а у липні 2022 року - на 21,07 мільярда рублів.

Нагадаємо, що Москві "АТЕШ" проникли до головного управління Росгвардії.

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