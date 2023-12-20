Поводом для составления протокола Google стали видеоролики, в которых содержится информация, считающаяся в РФ "фейками".

В России суд Москвы назначил компании Google штраф в размере 4,6 миллиарда рублей. В РФ обиделись, что платформа YouTube не удалила информацию, которую в стране-агрессорцы считают запрещенной.

Об этом пишут российские пропагандистские телеграммы-каналы.

Как отмечается, поводом для составления протокола по Google стали видеоролики, в которых содержится информация, которую в РФ считают "фейками". В частности, о российской армии, пропаганде ЛГБТ и экстремистских материалах.

Российские средства массовой пропаганды заявляют, что это уже третий штраф, назначенный компании за неудаление материалов. В декабре 2021 года Google оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, а в июле 2022 года – на 21,07 миллиарда рублей.

Напомним, что Москве "АТЕШ" проникли в главное управление Росгвардии.

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