У вбивстві Максима Кузьмінова, російського пілота, який у серпні 2023 року перевіз гелікоптер до України, підозрюють колишнього офіцера КДБ та полковника російської поліції.

Таку інформацію надало видання CBS із посиланням на власні джерела.

Видання пише, що злочин стався у муніципалітеті Вільяхойосе, де Кузьмінов був застрелений, але місцева влада припинила розслідування, передавши справу спецпідрозділу Цивільної гвардії Іспанії.

Джерело, близьке до розслідування, надало фотографії чоловіків, які, за їхніми словами, були ідентифіковані іспанською владою як "особи, які становлять інтерес" та перебували в Іспанії під час вбивства Кузьмінова. Журналістам стало відомо, що один із чоловіків — колишній російський офіцер КДБ, а інший його родич — полковник російської поліції. Це ще один доказ того, що російський уряд може бути замішаний.

Камери відеоспостереження зафіксували вбивство. На них видно, як двоє вбивць заходять у гараж і ховаються на задньому сидінні своєї машини за тонованим склом. Вони чекали на п'ять годин, поки Кузьмінов з'явиться на своєму паркувальному місці, а потім розстріляли його.

Після переїзду до Іспанії, за словами сусіда, Кузьмінов не вів тихого життя, часто проводив час у місцевому барі, де відкрито говорив про свою ідентичність.

Поховано Кузьмінова в безіменній могилі на півдні Іспанії, зазначає джерело телеканалу.

Нагадаємо, що у лютому в одному з районів курортного муніципалітету Вільяхойоса в іспанській провінції Аліканте вбили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова, відомого завдяки його співпраці з ГУР.