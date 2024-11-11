Убийство пилота Кузьминова: след ведет к бывшим агентам КГБ – СМИ

В убийстве Максима Кузьминова, российского пилота, который в августе 2023 года перевез вертолет в Украину, подозревают бывшего офицера КГБ и полковника российской полиции.

Такую информацию предоставило издание CBS со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что преступление произошло в муниципалитете Вильяхойосе, где Кузьминов был застрелен, но местные власти прекратили расследование, передав дело спецподразделения Гражданской гвардии Испании.

Источник, близкий к расследованию, предоставил фотографии мужчин, которые, по их словам, были идентифицированы испанскими властями как "особы, представляющие интерес" и находились в Испании во время убийства Кузьминова. Журналистам стало известно, что один из мужчин – бывший российский офицер КГБ, а другой его родственник – полковник российской полиции. Это еще одно доказательство того, что российское правительство может быть замешено.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали убийство. На них видно, как двое убийц заходят в гараж и прячутся на заднем сиденье своей машины за тонированным стеклом. Они ждали пять часов, пока Кузьминов появится на своем парковочном месте, а затем расстреляли его.

После переезда в Испанию, по словам соседа, Кузьминов не вел тихую жизнь, часто проводил время в местном баре, где открыто говорил о своей идентичности.

Похоронен Кузьминов в безымянной могиле на юге Испании, отмечает источник телеканала.

Напомним, что в феврале в одном из районов курортного муниципалитета Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте убили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, известного благодаря его сотрудничеству с ГУР.