Ехал к любимой: на границе задержали юношу из Ужгорода

Молодой человек хотел увидеться с девушкой, которая отказалась приехать к нему.

На украинско-словацкой границе задержали закарпатца, пытавшегося пересечь его незаконным способом.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Военнослужащие Чопского отряда задержали девятнадцатилетнего молодого человека, который намеревался незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Противоправные намерения юноши разоблачили в ходе проверочных мероприятий пограничники отдела «Большой Березный».

Задержанный рассказал, что направлялся за границу к девушке, с которой познакомился через соцсети. Поскольку она проживает в Германии и не захотела приезжать к парню, он решил уехать к ней сам.

Родом из Ужгорода, нарушитель легко ориентировался в местности и выбрал для пересечения госграницы участок вблизи населенного пункта Малый Березный.

Через мобильное приложение «Бла-Бла-Кар», парень заказал попутный транспорт и отправился им в приграничье.

Во время проверки документов, закарпатец запутался в ответах на цель своей поездки и признался правоохранителям в своих намерениях.

Теперь юноше придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы перед законом. Его дело со временем направят в суд.

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