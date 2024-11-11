Їхав до коханої: на кордоні затримали юнака з Ужгорода

Молодик хотів побачитися із дівчиною, котра відмовилася приїхати до нього

На українсько-словацькому кордоні затримали закарпатця, який намагався перетнути його незаконним способом.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Військовослужбовці Чопського загону затримали дев’ятнадцятирічного молодика, який мав намір у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Протиправні наміри юнака викрили у ході перевірочних заходів прикордонники відділу «Великий Березний».

Затриманий розповів, що прямував за кордон до дівчини, з якою познайомився через соцмережі. Оскільки вона проживає у Німеччині і не захотіла приїжджати до хлопця, він вирішив поїхати до неї сам.

Родом з Ужгорода, порушник легко орієнтувався у місцевості та обрав для перетину держрубежу ділянку поблизу населеного пункту Малий Березний.

Через мобільний застосунок «Бла Бла Кар», хлопець замовив попутний транспорт та вирушив ним у прикордоння.

Під час перевірки документів, закарпатець заплутався у відповідях щодо мети своєї поїздки та зізнався правоохоронцям у своїх намірах.

Тепер юнакові доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону перед законом. Його справу згодом скерують до суду.

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