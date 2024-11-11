В Україні пропонують заборонити розводити тварин: що відомо

Українців хочуть штрафувати за розведення домашніх тварин під час війни.
В Україні під час війни пропонують заборонити розводити та продавати домашніх тварин. За порушення хочуть карати штрафом у розмірі від 8500 до 68 тисяч гривень.
Про це йдеться на сайті електронних петицій Кабінету міністрів.
Петиція з’явилася на сайті Кабміну 31 жовтня 2024 року і станом на 11 листопада набрала тільки 702 голоси із 25 000 необхідних. Авторка петиції пропонує заборонити розводити тварин під час війни та протягом 5 років після закінчення особливого періоду.
"Заборона розведення та продажу домашніх тварин на період воєнного часу та протягом 5 ти років після закінчення воєнного часу, встановлення відповідальності за порушення заборони розведення – штраф від 8500 до 68000 гривень", – йдеться в тексті петиції.
До слова, схожу петицію опублікували також у червні 2022 року. Вона не набрала потрібної кількості голосів українців. Тоді за неї проголосували понад 4 тис. осіб із 25 000 необхідних.
Водночас, на тлі цієї інформації у соцмережах поширюють фейки, що нібито українцям хочуть заборонити тримати в особистому господарстві сільськогосподарських тварин. Зауважимо, що про подібні законопроєкти чи петиції наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, що на сайті президента з’явилися три петиції, в яких українці просять скасувати рішення про виплату 1000 грн соціальної допомоги.
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