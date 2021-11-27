ЄС вперше "закрив небо" для російської авіакомпанії

Російська авіакомпанія "Скол" потрапила під обмеження Єврокомісії.

Єврокомісія включила до свого "чорного списку" російську авіакомпанію "Скол".

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄС.

"Скол" потрапила до оновленого переліку компаній, діяльність яких заборонена на території Євросоюзу. Це перша російська авіакомпанія, внесена до списку.

Також під обмеження Єврокомісії потрапили 97 компаній, більшість із них зареєстровані у країнах Африки та Близького Сходу, а також Афганістану, Вірменії, Киргизії, Венесуели.

"Один російський авіаперевізник був доданий до списку через побоювання щодо можливості відповідати міжнародним стандартам", — йдеться в повідомленні ЄК.

Російська компанія "Скол" була створена в 2000 році. Є одним із великих операторів гелікоптерних перевезень в РФ. Її авіапарк включає 53 повітряні судна, зокрема 44 вертольоти.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендує пускати всіх вакцинованих туристів до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія працює над п'ятим пакетом санкцій проти Білорусі.