ЕС впервые "закрыл небо" для российской авиакомпании

Российская авиакомпания "Скол" попала под ограничения Еврокомиссии.

Еврокомиссия включила в свой "черный список" российскую авиакомпанию "Скол".

Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

"Скол" попала в обновленный перечень компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Это первая российская авиакомпания, внесенная в список.

Также под ограничения Еврокомиссии попали 97 компаний, большинство из них зарегистрированы в странах Африки и Ближнего Востока, а также Афганистана, Армении, Киргизии, Венесуэлы.

"Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по возможности соответствовать международным стандартам",— говорится в сообщении ЕК.

Российская компания "Скол" была создана в 2000 году. Является одним из крупных операторов вертолётных перевозок в РФ. Ее авиапарк включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета.

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