ЄС планує пускати всіх вакцинованих туристів: назвали дату

Від 1 березня, найімовірніше, "червоного" списку не буде.

Європейська комісія рекомендує зняти обмеження на в'їзд вакцинованим туристам з будь-яких третіх країн від 1 березня. Євросоюз відмовиться від поділу на "зелені" та "червоні" країни, яке нині застосовують з огляду на ситуацію із захворюваністю на коронавірус.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія зауважує, що часті оновлення списку ("зелений" чи "червоний") ускладнюють планування подорожей, а нове правило зробить систему більш зрозумілою.

" Нові правила забезпечать більшу чіткість і наочність для мандрівників і зроблять систему більш працездатною. У зв’язку зі збільшенням поширення вакцинальної кампанії в усьому світі також має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу людини, а не країни, з якої вона прибула", - зауважили в ЄС.

Там пояснюють, ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, які не входять до ЄС, час для подальшого підвищення рівня вакцинації.

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на брифінгу у Брюсселі уточнив, у разі вакцинації препаратами, схваленими ВООЗ, але не європейським регулятором, країнам ЄС також рекомендується впускати таких подорожувальників. Однак вони повинні будуть здати ПЛР-тест до чи після приїзду до країни.

Нагадаємо, ЄС 18 листопада оновив список країн, які вважають безпечними з точки зору ситуації з COVID-19. Україну, яку виключили з переліку 9 листопада, нині не повернули до списку.