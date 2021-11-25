У Рівному стріла крана впала на авто: хто винен у ДТП

У Рівному стріла крана впала на авто: хто винен у ДТП

Водій та пасажир автівки, на яку впала стріла від крана, не постраждали

У Рівному, на одному з перехресть, стріла будівельного крана впала на машину.

Про це йдеться 25 листопада у сюжеті ТСН.16:45.

Стрілу перевозили вантажівкою, як раптом вона злетіла з ваговоза і влучила в авто поруч. Удар був такої сили, що частину машини потрощило і зігнуло, ніби картонку. Водій та пасажир автівки не постраждали, однак сильно перелякалися.

За їхніми словами, стріла з вантажівки злетіла, бо не була належно закріплена. Натомість кермувальник ваговоза своєї провини не бачить. Стверджує, що все було закріплено як слід, проте, ймовірно, не витримали ремені. Тепер всі обставини аварії з'ясовують копи.

Нагадаємо, що у Рівненській області водій збив електроопору та влетів у паркан будинку.