Смерть Омельченка: син ексмера розповів про супутні захворювання батька

За словами Олександра Омельченка-молодшого, у його батька, крім коронавірусу, було чимало супутніх хвороб.

Колишній очільник Києва Олександр Омельченко пішов у засвіти у столичній лікарні "Феофанія".

Про це йдеться 25 листопада у сюжеті ТСН.16:45.

Йому було 83 роки. Від 1996-го до 2006 року Омельченко був головою КМДА, кияни двічі обирали його мером. Про смерть політика ТСН повідомив його син.

На початку листопада у ексмера діагностували COVID-19. За словами Олександра Омельченка-молодшого, у батька було чимало супутніх хвороб. Спершу він дихав самостійно, за допомоги кисневої маски, але нині стан пацієнта суттєво погіршився, його намагалися реанімувати — але марно.

"Батько помер. Хворів та помер від коронавірусу та супутніх захворювань. Я не хочу розповідати про всі його хвороби. Його намагалися реанімувати, але нічого не змогли зробити", — розповів син померлого.

У столичній "Феофанії" помер колишній мер Києва Олександр Омельченко | Новини України

Нагадаємо, що сьогодні 25 листопада, помер ексмер Києва Олександр Омельченко.

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