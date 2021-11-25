Смерть Омельченко: сын экс-мера рассказал о сопутствующих заболеваниях отца

По словам Александра Омельченко-младшего, у его отца, кроме коронавируса, было немало сопутствующих болезней.

Бывший глава Киева Александр Омельченко ушел в засветы в столичной больнице "Феофания".

Об этом идет речь 25 ноября в сюжете ТСН.16:45.

Ему было 83 года. С 1996 по 2006 год Омельченко был главой КГГА, киевляне дважды выбирали его мэром. О смерти политика ТСН сообщил его сын.

В начале ноября у экс-мера диагностировали COVID-19. По словам Александра Омельченко-младшего, у отца было немало сопутствующих болезней. Сначала он дышал самостоятельно, с помощью кислородной маски, но сейчас состояние пациента существенно ухудшилось, его пытались реанимировать — но безуспешно.

"Отец умер. Болел и умер от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Я не хочу рассказывать обо всех его болезнях. Его пытались реанимировать, но ничего не смогли сделать", — рассказал сын умершего.

В столичной "Феофании" умер бывший мэр Киева Александр Омельченко | Новости Украины

Напомним, что сегодня 25 ноября скончался экс-мер Киева Александр Омельченко.

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