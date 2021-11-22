Єврокомісія готує нові санкції щодо влади Білорусі

Обмеження, зокрема, стосуються білоруських суддів.

Європейська комісія працює над п’ятим пакетом санкцій проти білоруської влади.

Про це під час конференції у Відні заявив очільник німецького МЗС Хайко Маас, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що під час конференції обговорювали політичну кризу в Білорусі. За словами Мааса, пакет санкций стосується білоруських суддів, прокурорів і представників служб безпеки, які відповідальні за порушення прав людини.

Маас наголосив, що ЄС і, зокрема, Німеччина, підтримують порушення кримінальних справ універсальної юрисдикції.

Як повідомлялося, ЄС розширило санкції проти Білорусі. У "чорному" списку близько 30 білоруських посадовців, авіакомпанії та туристичні агенції, причетні до звезення мігрантів до кордонів Євросоюзу. У держдепі США припускають, що міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною.

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