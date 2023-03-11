Папузі заборонили дивитися телевізор, бо він постійно всіх посилає "до біса"

Папузі заборонили перегляд фільмів після того, як птах почав повторювати погані слова.

Папузі по кличці Луї заборонили перегляд телевізора, зокрема бойовиків, адже він почав весь час повторювати фразу "до біса".

Про це розповів власник пернатого, пише LAD Bible.

Папуга живе в одному з пабів Шеффілда (Велика Британія).

Луї почав говорити непристойні фрази після того, як почув їх по телевізору.

За словами власника, Луї до цього жив у родині де були діти, тому вімв імітувати лише звуки іграшок. Однак згодом він навчився відтворювати звуки, які схожі на фотографування на мобільний телефон, а потім і фразу "до біса".

Тож власник папуги вимушений був виставити табличку із попереджувальним написом, що Луї може вимовити у сторону клієнтів "гаряче" слівце.

Чоловік також сподівається, що Луї з часом забуде лайку, оскільки зараз йому заборонено дивитися телевізор.

Однак власник папуги також поскаржився, що деякі п’яні відвідувачі намагаються навчити Луї іншим поганим словам.

Нагадаємо, алігатора знайшли через 20 років після викрадення із зоопарку.

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