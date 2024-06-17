Адвокат назвав особливість застосунку “Резерв+”

За його словами, електронний кабінет військовозобов'язаного в Україні буде у майбутньому, але це не “Резерв+”.

Станом на сьогодні, 17 червня, застосунок для військовозобов'язаних українців “Резерв+” не є електронним кабінетом.

Як пояснив в інтерв'ю “Суспільному” адвокат Ярослав Жукровський, Постанова Кабміну №559 від 16 травня 2024 року передбачила, що військово-обліковий документ може бути паперовим. З 18 травня не мають видавати військові квитки у вигляді книжечки. Ця ж постанова визначила електронний військово-обліковий документ.

“Чи є “Резерв+” електронним кабінетом? Станом на сьогодні — ні. Але з часом, коли такий кабінет буде, електронний документ та паперовий матимуть однакову юридичну силу. Це так само як в “Дії” є паспорт”, — пояснив адвокат.

Також Жукровський зазначив, що він-код, який вклеюється у військовий квиток, — це набір чисел, які ідентифікують людину в єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“Якщо він вклеєний, то це означає, що інформація про нього є в єдиному реєстрі. Вклеювати почали недавно, тому й виник ажіотаж. Якщо військовозобов’язаний не має такого штрих-коду, то він порушує правила військового обліку. Тоді його запрошують проїхати у ТЦК, щоби уточнити та оновити свої дані”, — каже він.

Разом з тим, адвокат зауважив, що досі не бачив жодного працівника ТЦК зі сканером, який би мав зчитувати вищезгаданий штрих-код.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявили, що станом на 14 червня понад 1,5 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані у застосунку “Резерв+”.

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