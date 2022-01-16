Доба на Донбасі минула без порушень "тиші"

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію.
Упродовж минулої доби, 15 січня, на сході України порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку поточної доби також не зафіксовано порушень перемир'я.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголошують у штабі ООС.
Нагадаємо:
10 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на міні підірвалися двоє військових. Загинули 23-річний лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший солдат Петренко Валерій.
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