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Доба на Донбасі минула без порушень "тиші"

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Доба на Донбасі минула без порушень "тиші"

УНІАН

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

Упродовж минулої доби, 15 січня, на сході України порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що станом на 7 годину ранку поточної доби також не зафіксовано порушень перемир'я.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо:

10 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на міні підірвалися двоє військових. Загинули 23-річний лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший солдат Петренко Валерій.

Стали відомі імена військовослужбовці, які загинули на Донбасі на початку тижня | Новини України

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