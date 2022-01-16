Доба на Донбасі минула без порушень "тиші"

Доба на Донбасі минула без порушень "тиші"

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

Упродовж минулої доби, 15 січня, на сході України порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що станом на 7 годину ранку поточної доби також не зафіксовано порушень перемир'я.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо:

10 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на міні підірвалися двоє військових. Загинули 23-річний лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший солдат Петренко Валерій.

Стали відомі імена військовослужбовці, які загинули на Донбасі на початку тижня | Новини України

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