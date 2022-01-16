Сутки на Донбассе прошли без нарушений "тишины"

Сутки на Донбассе прошли без нарушений "тишины"

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию.

За прошедшие сутки, 15 января, на востоке Украины нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток также не зафиксировано нарушений перемирия.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в штабе ООС.

Напомним:

10 января в зоне проведения Операции объединенных сил на мини взорвались двое военных . Погибли 23-летний лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший солдат Петренко Валерий.

Стали известны имена военнослужащих, погибших на Донбассе в начале недели | Новости Украины

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