Сутки на Донбассе прошли без нарушений "тишины"

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию.
За прошедшие сутки, 15 января, на востоке Украины нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток также не зафиксировано нарушений перемирия.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в штабе ООС.
Напомним:
10 января в зоне проведения Операции объединенных сил на мини взорвались двое военных . Погибли 23-летний лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший солдат Петренко Валерий.
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