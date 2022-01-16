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Сутки на Донбассе прошли без нарушений "тишины"

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Сутки на Донбассе прошли без нарушений "тишины"

УНИАН

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию.

За прошедшие сутки, 15 января, на востоке Украины нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток также не зафиксировано нарушений перемирия.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в штабе ООС.

Напомним:

10 января в зоне проведения Операции объединенных сил на мини взорвались   двое военных . Погибли 23-летний лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший солдат Петренко Валерий.

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