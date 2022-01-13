На Донбассе двое бойцов взорвались на мини: стали известны их имена

На Донбассе двое бойцов взорвались на мини: стали известны их имена

Оба военных родом из Днепра.

В понедельник, 10 января, в зоне проведения Операция объединенных сил на мини взорвались двое военных. Погибли 23-летний лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший солдат Петренко Валерий родом из Днепра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова.

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"Днепр потерял двух защитников. Военнослужащие 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года и старший солдат Петренко Валерий 51 год, сегодня возвращаются домой", — написала чиновник.

Она отметила, что дату и время прощания с Героями сообщат позже.

Фото: Юлия Дмитрова/Facebook

Отметим, 10 января стало известно о гибели двух военнослужащих ВСУ. Они взорвались на мине.

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